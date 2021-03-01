الرئيس التونسي: ملتزمون بتعزيز الاندماج وتوطيد الاقتصاد البيني بين الدول الأفريقية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت كلمة الرئيس التونسي المسجلة ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثانية، والتي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها.

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وأشار سعيد إلى أن تونس ستظل ملتزمة بالمشاركه الفاعلة في مبادرات تعزيز الاندماج وتوطيد الاقتصاد البيني بين دول القارة الأفريقية.

وأوضح الرئيس التونسي أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثانية الذي تنظمه مصر، يأتي ليؤكد على الحاجة إلى الإسراع في التحول الجذري من إدارة الأزمات إلى منع النزاعات.

وانطلقت فعاليات الدورة الثانية للمنتدى افتراضيًا، اليوم الاثنين، تحت عنوان "تشكيل الوضع الطبيعي الجديد في أفريقيا: التعافي بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل"، والذي تستمر أعماله لمدى خمسة أيام.

ويناقش قادة الدول والحكومات الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أصحاب الرؤى والعلماء وكبار الخبراء والممارسين المشاركين في المنتدى، الرؤى الاستشرافية للتهديدات والتحديات الجديدة، وكذلك استطلاع الفرص المستقبلية.

وتهدف النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين إلى طرح أجندة إيجابية وطموحة لقارة أفريقيا في مرحلة ما بعد وباء كوفيد-19، من خلال تعزيز القيادة الحاسمة والاستجابات والسياسات المبتكرة للأزمات، وذلك استنادًا إلى استخلاصات النسخة الأولى من المنتدى.