في تغريدته الأولى بتل أبيب... سفير الإمارات يكشف تفاصيل لقائه بأشكنازي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدة لآل خاجة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، هي الأولى منذ وصوله إلى تل أبيب صباح اليوم الإثنين، أرفقها بصورة تجمعه بالوزير الإسرائيلي.

وقال آل خاجة: "وصلت إلى تل أبيب اليوم كأول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة إسرائيل".

وأشار إلى أنه التقى أشكنازي، لبحث العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا كبيرا منتذ توقيع اتفاق السلام بين تل أبيب وأبوظبي العام الماضي.

كما ناقش السفير الإماراتي ووزير الخارجية الإسرائيلي سبل توسيع التعاون في العديد من المجالات.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن آل خاجة قوله: "شعوبنا بدأت في سباق لتعويض الوقت الضائع".

ومن المقرر أن يقدم آل خاجة أوراق اعتماده بعد الظهر إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

ومن المتوقع أن يلتقي أيضا خلال زيارته التي تمتد لأيام برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.

وسيبقى آل خاجة في إسرائيل بضعة أيام، وبعد ذلك سيعود إلى دولة الإمارات، حيث لم يتم بعد اختيار مبنى سفارة بلاده في تل أبيب.

وتقول مصادر سياسية إن "الإماراتيين مهتمون بتأسيس سفارة كبيرة من حيث الحجم من أجل تعزيز أوجه التعاون المختلفة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن وصول أول سفير إماراتي إلى تل أبيب.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل، افتتاح سفارة لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة للدولة العبرية.

ووقتها، ذكر موقع "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية: "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، إيتان نائيه، إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن المتوقع أن تشهد إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، افتتاح السفارة الإماراتية في مدينة تل أبيب وسط البلاد.

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.