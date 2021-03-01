الرئيس الفلسطيني يوجه بتشكيل "محكمة الانتخابات"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عباس أصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل المحكمة برئاسة قاضي المحكمة العليا إيمان ناصر الدين.

وأوضحت أن المحكمة تضم في عضويتها ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.

وجرى تشكيل المحكمة للبت في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 22 مايو/أيار 2021، بحسب مرسوم كان الرئيس عباس قد أصدره منتصف الشهر الماضي، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب من نفس العام.