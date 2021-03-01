شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليكون الإجمالي 377 ألفًا و700 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الاثنين/ - أنه تم تسجيل 335 حالة شفاء جديد ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 368 ألفًا و640 حالة، كما تم تسجيل 6 وفيات ليصل الإجمالي إلى 6500 وفاة، كما أجرى 47125 فحصًا مخبريًا جديدًا.

وبدأت الوزارة إعطاء لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق صحتي عبر المركبات في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، أبها)، داعية الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مركز عبر تطبيق صحتي.