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مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء صاروخ بالستى أطلقته مليشيا الحوثى على مأرب

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القاهرة - سامية سيد - قُتل مدني وأصيب 9 آخرون بجروح مختلفة، بصاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين استهدف حي الروضة بمدينة مأرب اليمنية.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر طبي أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العناية الطبية اللازمة.. مؤكدا أن الصاروخ البالستي هو الثاني الذي استهدف حي الروضة خلال أقل من عشر ساعات.

 

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً تكثف من استهدافها لمدينة مأرب بالصواريخ البالستية وسط صمت دولي تجاه هذه الجرائم التي تستهدف أكبر محافظة تحتضن النازحين في اليمن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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