شكرا لقرائتكم خبر عن "محمود عباس" يصدر مرسوما بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المحكمة تضم في عضويتها 8 قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية. وأشارت "وفا" إلى أن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات يأتي بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون. وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أعلنت صباح اليوم الاثنين، إطلاق مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائى ولمدة 3 أيام تنتهى مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك وفقاً للمدد القانونية المعلنة للانتخابات الفلسطينية 2021.