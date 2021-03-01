رئيس الحكومة الليبية: واثق من إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق قريبا

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، إنه واثق من إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال منح الثقة للحكومة قريبا.

وأضاف الدبيبة - في بيان أذاعته بوابة أفريقيا الإخبارية - أن المرحلة السابقة بما فيها من انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع، ستنتهي دون رجعة.

كما أكد رئيس الوزراء الليبي الجديد أن الحكومة الجديدة تتطلع قدما للوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه الشعب الليبي، بحيث تكون حكومة تمثل كافة الليبيين وتحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم داخل البلاد وخارجها.

وأعرب عن ثقته في وعي وثقافة الشعب الليبى واستيعابه لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة للدفع بإنجاح هذه المرحلة السياسية الصعبة.