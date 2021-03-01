شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: زيادة عدد الحاصلين على لقاح «كورونا» يساهم في انتهاء الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن انتهاء جائحة فيروس كورونا مرتبط بأخذ معظم الناس للقاح كورونا.

وأكد في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أنه كلما زادت أعداد المطعمين ضد الفيروس، كلما اقتربت الجائحة من الانتهاء.

وأضاف “العمار” أن وزارة الصحة توفر اللقاح في جميع انحاء المملكة، ناصحاً الجميع بتلقي اللقاح لكونه يساهم في رفع الوقاية من الإصابة بالفيروس وزيادة مناعة الجسم.

وأشار إلى أن التطعيم يقي من المضاعفات الخطيرة التي تنتج من الإصابة بالفيروس.

وتدعو وزارة الصحة الجميع للتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ جرعتي اللقاح، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.