شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل بالواقع الافتراضي.. ابتكار نظارة تمكن الأطباء من إجراء الجراحات الدقيقة بالوجه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تقرير تقني حديث عن ابتكار نظارات جديدة تعمل بالواقع الافتراضي للأطباء تمكنهم، من الرؤية داخل الجسم، ويُمكن أن تحمي المرضى الذين يعانون من أورام الوجه من التشوهات الدائمة.

وتكشف النظارات الواقية عن التصميم الدقيق للأعصاب الدقيقة المحيطة بالورم، مما يساعد الجراحين على تجنب إتلافها أثناء الجراحة.

ويتم اختبار النظارات، التي يتم تثبيتها عبر شريط حول رأس الجراح في مستشفى جامعة لندن، حيث يستخدمها الخبراء كعلاج لأورام الغدة النكفية، وهي كتل غير طبيعية تنمو على الغدد النكفية، والتي تقع أمام الأذنين وتفرز اللعاب.

ويُعتقد أن أورام الغدة النكفية تصيب حوالي 5000 بريطاني كل عام، والغالبية العظمى من الأورام 80% على الأقل حميدة.

وعلى الرغم من أنها يمكن أن تنمو بسرعة، إلا أنها لا تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وليس من الواضح ما الذي يسبب هذه الأورام، ويمكن أن يكون التدخين عامل خطر، ويقوم العلماء أيضًا بالتحقيق فيما إذا كان يمكن توريثها، لكن من المحتمل أن تكون الجراحة لإزالتها خطيرة، حيث تتشابك الغدد مع عصب الوجه الرئيسي الذي يتحكم في جميع الحركات في الوجه.