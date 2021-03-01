أثارت استياء شعبيا... أنباء عن تطعيم سري لسياسيين عراقيين بلقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - فبحسب موقع "السومرية نيوز" ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بردود فعل واسعة على خلفية أنباء عن حملة تطعيم بعض السياسيين بلقاح كورونا بشكل سري.

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وقالت إن أنباء قد تداولها نشطاء عبر منصات التواصل لااجتماعي تفيد بوصول شحنة من إحدى الدول الخليجية، كهدية إلى زعيم سياسي عراقي بارز، مكونة من 10 آلاف لقاح ضد كورونا، استخدمها في تطعيم بعض السياسيين وعائلاتهم بشكل سري.

وتساءل رواد مواقع التواصل عن تأخر دخول اللقاح المضاد لكورونا إلى البلاد في وقت بدأت دول المنطقة بذلك قبل شهور، مع ارتفاع أعداد المصابين في العراق.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أنها وضعت خطة لإيصال لقاح كورونا، للفئات المستهدفة، بعد وصول أول شحنة التي من المفترض أن تصل اليوم الإثنين.

وأوضح عبد عون علاوي، وهو عضو خلية الأزمة العراقية الخاصة بكورونا، أن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الصحة النيابية للقيام بإيصال اللقاح المضاد لكورونا للفئات المستهدفة ابتداء من العاملين في المجال الصحي، والقوات الأمنية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد هدد برد شديد على ما وصفه بـ"التقصير الحكومي الواضح" والذي تسبب في تأخر وصول لقاح كورونا، مؤكدا أن "هناك تقصير واضح من الحكومة بخصوص وصول اللقاح ضد الوباء المتفشي.. وإن لم يصل بالموعد المحدد فلنا حملة برلمانية شديدة"، ومحذرا من العبث به حيث قال: "مجانيته حين وصوله لا يعني أنه لن يكون بعيدا عن أيدي الفاسدين وأخذ الأموال من الشعب لحجة أو أخرى كتقديم تطعيمه على الآخرين أو بيعه في الأسواق بصورة غير قانونية وما شاكل ذلك..فالحذر وإلا فاننا مضطرون للقيام بما يلزم ضمن الأطر القانونية".