شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العربية الرباعية المعنية بإيران تعقد اجتماعا لها تمهيدا للاجتماع الوزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعا لها أمس الأحد، بمشاركة الدول الأعضاء فى اللجنة وهى (البحرين،السعودية،مصر،والأمين العام لجامعة العربية)، وبحضور السفير محمد بن صديق مدير إدارة أسيا بجامعة الدول العربية ممثلا عن الجامعة العربية.

وقال مصدر مسئول بالجامعة العربية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن اجتماع اللجنة العربية الرباعية والذى عقد على مستوى المندوبون الدائمون للدول الأعضاء، جاء للإعداد لاجتماع اللجنة على المستوى الوزاري يوم الأربعاء المقبل.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبون الدائمون، اجتماعا اليوم الإثنين، فى دورة عادية، للإعداد لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والمرر إنعقاده يوم الأربعاء المقبل.