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السفارة الأمريكية بالمملكة ت‏فتح باب إصدار التأشيرات بأعداد محدودة

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ‏المملكة إعادة فتح خدمات التأشيرات ‏الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة ‏في الرياض وجدة والظهران. ‏

وأوضحت أنه يمكن للمسافرين جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت، عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر ‏مؤقتة، نظرًا لتدابير الوقاية من ‏COVID-19‎‏‏.

وأشارت إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (‏MRV‏) حتى 30 ‏سبتمبر 2022، للسماح لجميع المتقدمين ‏الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة ‏لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بنفس ‏الرسوم المدفوعة مسبقًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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