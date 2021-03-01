الكويت - هبة التوبجي - أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة إعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة في الرياض وجدة والظهران.
وأوضحت أنه يمكن للمسافرين جدولة المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر الإنترنت، عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر مؤقتة، نظرًا لتدابير الوقاية من COVID-19.
وأشارت إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV) حتى 30 سبتمبر 2022، للسماح لجميع المتقدمين الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بنفس الرسوم المدفوعة مسبقًا.