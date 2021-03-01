الكويت - هبة التوبجي - أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ‏المملكة إعادة فتح خدمات التأشيرات ‏الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة ‏في الرياض وجدة والظهران. ‏

وأوضحت أنه يمكن للمسافرين جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت، عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر ‏مؤقتة، نظرًا لتدابير الوقاية من ‏COVID-19‎‏‏.

وأشارت إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (‏MRV‏) حتى 30 ‏سبتمبر 2022، للسماح لجميع المتقدمين ‏الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة ‏لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بنفس ‏الرسوم المدفوعة مسبقًا.