القوة والسلام وجهان لعملة واحده

الكويت - هبة التوبجي - “إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب” لا أعرف اول من قالها ولكنها خارطة طريق صالحة لكل زمان ومكان. فاستعدادك للأسوء سيجلب لك الأستقرار والرفاهية والريادة والقيادة بينما الضعف والخور والفوضى والإرتباك مرتبطة بالجهل بهذه الحقيقة الإجتماعي والسياسية الفعالة ,

هذه القاعدة يدرك فحواها القادة السياسيين والملهمين العظماء الذين يغيرون مجرى التاريخ ويشيدون حضارات عظيمة ويبنون مجتمعات متحضرة تحلم ان تقف في مقدمة الأمم وتصنع نفسها بنفسها في الوقت الذي ما سقطت الامبراطوريات والدول الا بسبب عدم الإدراك الجيد لهذه القاعدة المنقوشه من ذهب على جبين التاريخ , ولذلك من المهم ان نكون على إستعداد وتوقع الأسوء حتى وإن كنا نعيش في سلام وهدوء لكي لا تصدمنا ظروف الحياة وتقلباتها التي لا يوجد من هو في مأمن منها ,

هذا الإستعداد جعل دولة كالسعودية تتخطى أزمات ومنعطفات خطيرة تعرضت لها خلال تاريخها القديم والحديث كان آخرها ما يعيشه العالم اليوم من أزمة جائحة كورونا بتفادى السيناريو الأسوء لأثآرها وضخت من أجلها أكثر من مائتان مليار ريال لتعويض الخسائر الناجمة عنها لدعم البنوك والقطاع الخاص والرواتب والمنشآت الصغيرة والكبيرة للتخفيف من أثر الجائحة , وجعلها تتفادى السيناريو الأسوء لآثار الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات وقبلها الكثير من الأزمات .

وليس بمستغرب كل هذه الجهود الجبارة التي تبذلها السعودية لأنها استعدت للأسوء منذ زمن بعيد وتنتظرها إستحقاقات وأدوار قيادية في المنطقة والعالم ناهيك عن التحول الوطني والمشاريع الكبرى المصاحبة لهذا التحول العظيم , ومن هنا فأن قاعدة إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب أدركت حقيقتها قياداتنا المتعاقبة منذ عهد المؤسس إلى العهد الحالي حتى أصبحت السعودية رقماً صعباً على المسرح الدولي ولذلك نحن لا نستغرب تصاريح ساسة البيت الأبيض والتقارير الأستخباراتيه التي لا تحمل اي دليل او جديد لإدعاءاتهم في قضية خاشقجي رحمه الله بينما ابسط المتابعين يعلم انها للإبتزاز السياسي ومحاولة لإعاقة نهضة السعودية الجديدة , ولكن الرهان ليس على جعجعات الأمريكان او غيرهم الرهان الحقيقي على وعي المواطن السعودي الذي أصبح يعي أبعاد وألاعيب السياسة الغربية تجاه وطننا ,

سنظل مستعدين للحرب لننعم بالسلام وسنظل مستيقظين للأسوء لننعم بالأمان , فلم تكن السعودية طوال تاريخها من تجار الحروب ولكن إستعدادها جعل منها قوة إقليمية كبرى ودولة محورية اولى في المنطقة وواحدة من أكابر اقتصادات العالم رغم المؤامرات والإستفزازات السياسية .

كتبه: طلال مجرشي

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