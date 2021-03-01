شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتأثر مناعة الجسم عقب أخذ الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف استشاري الأمراض المعدية، الدكتور فهد الزامل، مدى صحة تأثر مناعة الجسم عقب أخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.
وأكد “الزامل” في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أن مناعة الجسم لا تتأثر عند أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مشيرًا إلى ضرورة التزام من أخذ جرعة التطعيم بالإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التطعيمات هو رفع المناعة، موضحًا أن ما يحدث هو شعور بعض الأشخاص عقب التطعيم بأعراض خفيفة من ارتفاع درجة الحرارة، فيظن الشخص أن ذلك بسبب التطعيم وانخفاض المناعة وهو كلام غير علمي.
ونصح الدكتور الزامل، كل من تلقى لقاح كورونا الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي والكمامة وغيرها.
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