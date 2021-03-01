شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: الإعلان عن الحكومة الجدية غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة "الراى" الكويتية عن مصادر، أن الحكومة الجديدة ستبصر النور غداً الثلاثاء، بعد انتهاء الرئيس المكلف الشيخ صباح الخالد من وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة المرتقبة التي أنجزها عقب مشاورات واسعة مع مجاميع نيابية وشخصيات اجتماعية وجمعيات نفع عام ومختصين»، فيما تتجه الأنظار صوب النواب الذين أعلنوا عزمهم استجواب الخالد بعد تشكيل الحكومة، ومازالوا متمسكين بمواقفهم.

وقال النائب مساعد العارضى لـ«الراي»: «استجوابى لرئيس الوزراء جاهز وسأقدمه فور أداء الحكومة القسَم، وهم يعرفون رغبات الشعب الكويتى وأولوياته».

يذكر، أن عدداً من النواب كانوا أعلنوا تأييدهم استجواب العارضى للخالد الذي أعلن عنه قبل تشكيل الحكومة.

وكان النائب أسامة المناور توعّد رئيس الوزراء أيضا بالاستجواب بعد أداء الحكومة القسَم.