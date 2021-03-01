شكرا لقرائتكم خبر عن 53 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت مجموعات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - بأن 53 مستوطنا اقتحموا الباحات من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تتكرر يوميا.

يشار إلى أن جماعات المعبد الإسرائيلية قد وزعت أول أمس السبت ملصقا عبر مجموعاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، دعت من خلاله لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى، وطالبت الدعوات بأن يكون الاقتحام على شكل اقتحام احتفالي (كرنفالي).