زيت بذور الورد.. كنز من الفوائد لجمال البشرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت مجلة "فرويندين" أن زيت بذور الورد يوفِّر العديد من الفوائد للبشرة، إذ يساعد في التخلص من الشوائب والالتهابات والبثور.



وأوضحت المجلة الألمانية أن زيت بذور الورد، الذي يعزز من مقاومة شيخوخة البشرة، يمتاز باثنين من الأحماض الدهنية الأساسية، التي لا يتم إنتاجهما عن طريق التمثيل الغذائي، وهما حمض اللينوليك وحمض ألفا لينولينيك.

ويعتبر حمض اللينوليك من أحماض أوميجا 6 الثلاثية غير المشبعة، ويعمل على تنظيم إنتاج الزهم ويعيد التوازن إلى البشرة الجافة، ويمنع ظهور البثور والرؤوس السوداء على الوجه ويمنع ظهور القشرة في فروة الرأس، ويمتاز حمض ألفا لينولينيك، وهو من أحماض أميجا 3 الدهنية، بتأثيره المضاد للالتهابات.

وبالإضافة إلى ذلك يحتوي زيت بذور الورد على حمض البالمتيك، الذي يمنح البشرة النعومة والنداوة، ويعمل فيتامين "هـ" على التخلص من الجذور الحرة ويمنع الالتهابات والبكتريا، وتساعد البيتا كاروتين على تقوية عملية تجديد الخلايا وتنعيم البشرة، بالإضافة إلى تأثيرها المضاد للالتهابات والمضاد للأكسدة.

ويعمل فيتامين "ج" على تعزيز إنتاج الكولاجين وإصلاح الطبقة العليا من البشرة ومنع ظهور التجاعيد، مع تحفيز عملية تجديد الخلايا وإخفاء البقع الصبغية والبثور وعلامات التمدد، ويتم استعمال زيت بذور الورد من خلال وضع كمية صغيرة (قطرتان أو ثلاث قطرات) على البشرة النظيفة والرطبة وتدليكها.