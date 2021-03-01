وصول أول سفير إماراتي إلى إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لها على "تويتر".

وقالت الخارجية: "أول سفير إماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة وصل قبل قليل إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي".

وأضافت أن آل خاجة سيقوم بتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يتم اصطحاب آل خاجة إلى فندق بتل أبيب حيث يخضع لفحص كورونا لمعرفة إن كان مصابا بالفيروس، وسوف يمكث في الفندق لانتظار النتيجة، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في وقت سابق.

وحال جاءت النتيجة سلبية، فسوف يذهب إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لتقديم نسخة من أوراق اعتماده لمدير عام الوزارة، ليلتقي بعدها وزير الخارجية غابي أشكنازي.

ومن المقرر أن يقدم آل خاجة أيضا أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ليلتقي بعدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي السابع عشر من شهبر فبراير/شباط المنصرم، أعلن آل خاجة، إطلاق حسابه الرسمي مستهلا بتغريدة نشرها باللغة العبرية.

وقال محمد آل خاجة وقتها: "يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".

وتابع: "أتطلع إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين".

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل، افتتاح سفارة لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية تشهد افتتاح سفارة للدولة العبرية.

ووقتها، ذكر موقع "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية: "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن المتوقع أن تشهد إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، افتتاح السفارة الإماراتية في مدينة تل أبيب وسط البلاد.

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.