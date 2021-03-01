شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تكشف عن مشروع قانون لجواز سفر صحى رقمى فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن تقديم مشروع قانون لجواز سفر صحي رقمي في مارس المقبل، بحسب قناة الحرة الإخبارية الأمريكية.

فى غضون ذلك، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أنه يتعين على أوروبا إعداد قطاعها الطبي للتعامل مع عصر الأوبئة"، واعتبرت فون دير لاين في لقاءً عبر الهاتف أجرته معها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الكتلة الأوروبية لا تزال تعيش في أصعب فترة بخصوص تسليم اللقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،وإن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه البقاء ساكنًا حتى يتم التغلب على الوباء.