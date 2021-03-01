شكرا لقرائتكم خبر عن "سرت" الليبية ترحب بعقد جلسات مجلس النواب بالمدينة لمنح الثقة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم أهالى سرت، وقفة تضامنية أمام مجمع القاعات، ترحيبا بانعقاد جلسات مجلس النواب بالمدينة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وذكرت وكالة الأنباء الليبية ( وال ) اليوم أنه شارك في الوقفة الترحيبية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت ،ورئيس وعدد من أعضاء مجلس الحكماء وعدد من مدراء القطاعات والمؤسسات والأجهزة الخدمية بالبلدية .