شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينين فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل واقتادتهم لجهة غير معلومة، وذلك بعد مداهمة منازل السبعة وتفتيشها وتخريب محتوياتها.