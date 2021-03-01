الأمم المتحدة تطالب الدول المانحة بتخصيص 3.85 مليار دولار لمساعدة اليمن

القاهرة - سامية سيد - دعت الأمم المتحدة، الدول المانحة إلى تخصيص 3.85 مليار دولار، لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن في عام 2021، وذكرت المنظمة الدولية -في بيان قبيل انعقاد مؤتمر وزاري لجمع التبرعات لليمن اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة تتوقع خلال هذا العام، تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية، لـ16 مليون يمني، لمنع انتشار واسع للجوع في هذه الدولة.

وشددت الأمم المتحدة -في البيان الذي أوردته قناة (روسيا اليوم) - على أن ثلثي سكان اليمن، بحاجة للمساعدات، لكي يتمكنوا من الصمود والبقاء على قيد الحياة، لافتا إلى أن حوالي نصف أطفال البلاد دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد، وقد يموت 400 ألف منهم في حال عدم توفر العلاج العاجل.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "إن الحياة في اليمن أصبحت الآن لا تطاق، فالأطفال في اليمن يعانون بشكل خاص من ظروف صعبة".

وأضاف جوتيريش: "الحرب تبتلع جيلا كاملا من اليمنيين، ويجب أن نضع حدا لذلك، والبدء في التعامل مع تداعياتها الهائلة على الفور".

وتشارك أكثر من 100 دولة على المستوى الوزاري، في الفعالية الدولية لجمع التبرعات لليمن التي تعقد اليوم، وتشرف على تنظيم اللقاء الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.