المملكة المتحدة : إعطاء 5ر20 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى إعطاء 5ر20 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 371 ألفا و 219 جرعة لكل يوم. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا سبعة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

قد بدأ التطعيم في المملكة المتحدة منذ نحو 10 أسابيع.

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة 18ر4 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس بلغ 122 ألفا و 939 حالة ، في حين تعافى من المرض 11 ألفا و 602 من المصابين .

وكان فيروس كورونا قد ظهر في المملكة المتحدة منذ عام وأربعة أسابيع.

ويشار إلى أنه يتم تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة- ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.