حملات لتسهيل التطعيم في السعودية ومصر والجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شدد متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي اليوم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مجدّداً الدعوة للتسجيل لأخذ اللقاحات، مؤكداً أنها آمنة وفعّالة، وكاشفاً أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة حتى الآن بلغ أكثر من 780 ألفاً. وقال خلال الإيجاز الصحافي الدوري المشترك حول مستجدات «كورونا» في المملكة، إن «المنحنيات تشهد تذبذباً، ونتمنى أن تسير في الاتجاهات الإيجابية، وهذا الأمر مرتبط باستمرار تقيدنا والتزامنا»، مضيفاً أنه يتم مراقبة الحالات باستمرار لكي تتجه بالاتجاهات الإيجابية.



وأضاف إن الوصول إلى هذه النتائج مرتبط ومشروط بالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية. وحسم الجدل بشأن الجرعة الثانية من اللقاح نفسه، مؤكداً أن الأبحاث لم تصل إلى إمكانية تأكيد إعطاء جرعة ثانية مختلفة عن نوع اللقاح في الجرعة الأولى. وأشار إلى أن لقاحات كورونا آمنة وفعّالة، داعياً الجميع إلى التسجيل لأخذ اللقاحات باعتبارها «السلاح الأقوى في مواجهة الجائحة».

ولفت إلى أنه تم إعطاء 780.667 جرعة من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم وحتى اليوم.

وكشفت وزارة الصحة البحرينية أن 295296 شخصاً تلقوا التطعيم حتى الآن. وأوضحت الوزارة أنه تم إعطاء 2379 جرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تسجيل بمصر

في القاهرة، أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم، عن تسجيل 45 ألفاً و429 مواطناً من الفئات المستحقة لتلقي اللقاح على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك خلال أول 12 ساعة منذ إطلاق الموقع اليوم الأحد، ضمن خطة الدولة المصرية للتصدي للجائحة، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.

وأوضح د. خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الخط الساخن للوزارة، استقبل 217 اتصالاً هاتفياً من المواطنين المصريين لتسجيل بياناتهم، من ضمن إجمالي عدد المسجلين حتى الآن على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح للفئات المستحقة.

وتابع مجاهد أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالمياً، وهم (العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).

ولفت مجاهد إلى أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على اللقاح للفئات المستحقة تلقائياً، حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية. وأشار إلى أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية للتسجيل لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على اللقاح.

منصة رقمية في الجزائر

وفي الجزائر، أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، المنصة الرقمية الخاصة بحجز موعد لأخذ اللقاح، للراغبين. وفي وقت سابق طمأنت سامية حمادي، مديرة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، المواطنين الراغبين في أخذ اللقاح ولم يتسن لهم ذلك باقتراب إطلاق المنصة الرقمية، لتمكينهم من التلقيح. وأوضحت أن التسجيل بالمراكز الصحية الجوارية يبقى الأفضل، مشيرة إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تهدف إلى تطعيم أكبر عدد ممكن.