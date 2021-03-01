شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري» يتفاعل مع شكوى امرأة تعرضت للضرب من زوجها بـ«ساطور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تقدمت امرأة بشكوى لمركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أفادت فيها بأن زوجها يعتدي عليها هي وأبنائها بشكل مُتكرر تحت تأثير المسكر – حسبما ذكرت في تغريدتها-. وأوضحت أنه ضربها آخر مرة بساطور وسبب لها جروحاً بسيطة، داعيةً إلى مساعدتها في إيجاد حل. من جانبه، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة الزوحة، وطلب المركز منها التواصل معه عبر الرسائل الخاصة؛ للوقوف على مشكلتها.

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