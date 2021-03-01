عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كهوف الملح.. وجهة علاجية وواحة هدوء في بنغازي

الإثنين 1 مارس 2021

الخليج 365

باتت "كهوف الملح" وجهة علاجية جديدة في بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، منذ افتتاح مركز مختصّ بالطب البديل قبل 5 أشهر.



ويأتي ذلك في سابقة من نوعها في هذا البلد الذي يحاول استعادة معالم الحياة الطبيعية.

ويستغلّ مركز "أوبال" الواقع في حي الداقادوستا الراقي والذي أسّسته ليبيتان متخصّصتان في الطبّ البديل، فوائد العلاج بالملح لتطبيب أشخاص يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي كالربو وكذلك من أمراض جلدية كالصدفية والإكزيما، إضافة إلى أمراض الشقيقة والجيوب الأنفية.

داخل كهف اصطناعي تغطي جدرانه كتل الملح الطبيعي مع إضاءة خافتة وموسيقى هادئة تساعد على الاسترخاء وإزالة التوتر، استلقى الثلاثيني أحمد، ثمّ بدأت الإخصائية في الطب البديل إيمان بوقعيقيص وهي إحدى مؤسِسَتي المركز، بتغطيته بالملح الجاف من رجليه وصولاً إلى عنقه، بطريقة أشبه بحمامات الرمل العلاجية.

يقول أحمد الذي يعاني من التهابات في الجهاز التنفسي إنه يخضع في هذه الجلسة " لردم الجسم بالملح لمدة 45 دقيقة"، مؤكدا أنه شعر "بتحسن كبير" بعد جلسات سابقة.

في كهف آخر، يطحن جهاز مخصص الملح ويبخّ جزيئاته التي تحمل مادة اليود في الهواء، من أجل تنشيقها.

وتقول بوقعيقيص التي ترتدي قميصاً أبيض وحجاباً زهريّ اللون، إن استنشاق جزيئات الملح "يخفف الالتهاب وينقّي المسالك الهوائية وكذلك يمتصّ المواد المثيرة للحساسية والسموم الموجودة في الجسم"، مشيرة إلى أن "هذه الجزيئات المالحة مفيدة للبشرة لأنها تمتصّ البكتيريا الضارة والشوائب الناتجة عنها".

ويقول: "كنت أستهلك كميات كبيرة من المسكنات، وفشل الأطباء التقليديون في تخفيف معاناتي ولم أشعر بالارتياح إلا بعد أن خضت تجربة العلاج بالملح الجاف".

ويضيف أن أحد زبائنه في المصرف نصحه بتجربة هذا العلاج بالطب البديل، مضيفاً أنه بعد 4 جلسات علاجية "تحسنت حالتي شيئاً فشيئاً لدرجة أنني استغنيت تماماً عن العقاقير المسكنة".

تمتدّ الجلسة الواحدة 45 دقيقة وتتراوح كلفتها بين 80 و120 ديناراً ليبياً (بين 15 و23 يورو)، وتؤكد بوقعيقيص أنه ينبغي الخضوع لجلسات عدة للحصول على نتيجة.

وأضافت أن "العلاج بالملح الجاف بات من الأمور الشائعة لما له من فوائد صحية أثبتتها الدراسات العملية".

واكتشفت بوقعيقيص هذا العلاج أثناء زياراتها إلى دول عربية أخرى حيث توجد مراكز مشابهة، ودرست لاحقا الطب البديل في تونس قبل أن تفتتح مركز "أوبال" قبل 5 أشهر مع صديقتها زينب الورفلي في بنغازي (شرق).

وتقول الورفلي، وهي أيضاً اختصاصية في الطب البديل، إنه رغم انعدام الاستقرار الذي لا يزال يسيطر على بنغازي، فإن "العيادة تسعى لنشر ثقافة هذا النوع من العلاج" مشيرةً إلى أنه "يُعد علاجاً مكملاً وليس منفرداً".