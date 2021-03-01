شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويكبدها قتلى وجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل قيادي ميداني تابع لميليشيات الحوثي الإرهابية و5 عناصر وإصابة 8 آخرين بنيران قوات الجيش اليمني، إثر هجوم خاطف نفذته قوات الجيش اليمني على مواقع الميليشيات في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

جاء ذلك وفقاً لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية الذي أكد أن هذا الهجوم شنته أمس وحدات من قوات الجيش اليمني على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، في قطاع باب غلق شمالي غرب قعطبة.

يذكر أن قوات الجيش اليمني تواصل عملياتها العسكرية في جبهات الضالع ومأرب والجوف ما أسهم في تكبّد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، في العدة والعتاد.