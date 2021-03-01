شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزيرالاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أداة بيد الحرس الثوري الإيراني، عادّاً سلسلة الهجمات الإرهابية الفاشلة التي نفذتها تلك الميليشيا واستهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة , دليلاً على اصرارها أتخاذ الارهاب نهجاً لها .



وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ " أمس الأحد أن هذه الممارسات تؤكد استمرار الميليشيا الحوثية في تحدي إرادة المجتمع الدولي، راهنةً نفسها لتنفيذ السياسات الإيرانية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة‏.



ووصف الإرياني هجمات هذه الميليشيا الحوثي بأنها محاوله لاصطناع انتصارات وهمية، وتغطية هزائمها النكراء وخسائرها الفادحة التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب اليمنية على يد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل اليمنية بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.



وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث بإصدار إدانة واضحة للهجمات الارهابية الحوثية التي تستهدف الاحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب ومدن المملكة , والضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ القرارات الدولية وأخرها قرار مجلس الأمن رقم 2564 (2021) .