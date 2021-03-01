شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ المصلح» يوضح حالة وحيدة يجوز فيها للمصلي التقدم على الإمام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم صلاة المأموم أمام الإمام.

وقال الشيخ المصلح “إنه لا يصح أن يتقدم المصلي على الإمام طالما هناك فرصة لأن يصلي خلف الإمام، لأن الإمام في الأصل إنما جعل ليؤتم به”.

وأضاف: “ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح أن يصلي المأموم تحت أي ظرف أمام الإمام”.

وتابع الشيخ خالد المصلح “وذهب الإمام مالك إلى صحة ذلك، والصواب أنه يجوز إذا دعت إلى ذلك حاجة؛ كأن لا يجد مكان للصلاة إلا في هذا المكان وقد تقدم على الإمام”.