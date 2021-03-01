لم تحدد مصدره... الأمم المتحدة تدين هجوم الحديدة "الدامي" في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "رويترز" إن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لم مصدر الهجوم الذي أصاب منزلا في منطقة سكنية بمديرية الحوك في ساعة متأخرة من مساء السبت.

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وأكدت في بيان أن المنطقة شهدت تبادلا مكثفا لإطلاق النار خلال الأشهر الماضية بين التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ، ويدعم الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله" الحوثيين.

ونقلت الوكالة عن قوات التحالف قولها إن "الحوثيين أصابوا المنزل بقذائف مورتر".

واتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، التحالف العربي بتنفيذ قصف جوي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في محافظة الحديدة محور اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية الشرعية والجماعة، غربي اليمن.

وقال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، "استهدف طيران مسير تابع للعدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) منزل أحد المواطنين في حي الربصة بمديرية الحوك (جنوبي مدينة الحديدة)".

وأضاف أن "القصف أوقع 5 قتلى بينهم طفلة وعددا من الجرحى".

ولم يصدر أي تعليق من قوات التحالف العربي، أو القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، والتي تتمركز في محافظة الحديدة غربي اليمن، بشأن القصف.

وتوصلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018م، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر، ومعارك متجددة من حين لآخر.