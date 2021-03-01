شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خطية من أمير الكويت إلى سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، رسالة خطية، إلى السلطان هيثم بن طارق من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين ودول المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء العماني، لوزير الخارجية الكويتي، حيث جرى استعراض العلاقات المتنامية الوطيدة بين السلطنة والكويت انطلاقا من الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة المتعلقة بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين السلطنة ودولة الكويت والتعاون البنّاء الذي يجمع بينهما، مشيرا إلى أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات دعمًا للروابط القائمة، وتعزيزًا للجهود المبذولة في هذا الصدد.