شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: هجمات الحوثيين على السعودية لا تهدد مدنيين فقط بل تهدد فرص السلام باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة هجمات الحوثيين التى استهدفت تجمعات سكانية في السعودية السبت الماضي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على الحوثيين الانخراط في جهود المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينج لتحقيق السلام في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هجمات الحوثيين على السعودية لا تهدد المدنيين فحسب بل تهدد أيضا فرص السلام باليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بشراكتها الاستراتيجية مع السعودية، متابعة: ندعو الحوثيين لإنهاء الهجمات .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: ملتزمون بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات جماعات متحالفة مع إيران.