شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 244 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة‎‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 244 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 483 ألفا و 654 حالة، وقد تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8 الآف و 623 حالة وفاة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت حتى الآن بلغ خمسة ملايين و172 ألفا و 293 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي، وتم تسجيل 239 حالة شفاء إضافية اليوم، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 469 ألفا و46 حالة تعافي.