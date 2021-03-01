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المغرب: 244 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة‎‎

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 244 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 483 ألفا و 654 حالة، وقد تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8 الآف و 623 حالة وفاة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت حتى الآن بلغ خمسة ملايين و172 ألفا و 293 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي، وتم تسجيل 239 حالة شفاء إضافية اليوم، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 469 ألفا و46 حالة تعافي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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