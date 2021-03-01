شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: حزب الله وميليشيات إيرانية تفرض طوقا أمنيا فى ريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السورى، أن حزب الله وميليشيات إيرانية تفرض طوقا أمنيا في محيط السيدة زينب بريف دمشق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الطيران الإسرائيلي أطلق الصواريخ من فوق الجولان المحتل.

وقالت قناة العربية الحدث، إن الغارات الإسرائيلية طالت أهدافا تابعة لإيران في محيط دمشق.

وتحدث إعلام إسرائيلي عن استهداف مواقع جديدة في محيط دمشق لم تستهدف سابقا.