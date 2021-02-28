الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بريف دمشق الجنوبي

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ أطلقتها طائرات إسرئيلية من فوق الأراضي المحتلة في الجولان.

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وأضاف المصدر أن صواريخ الدفاع الجوي السوري أسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

من جهته، قال مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا في تمام الساعة 10:16 من مساء اليوم، من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق، وأضاف المصدر:

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وفي وقت سابق، تجدد استهداف مصافي تكرير النفط غير الشرعية التابعة للتنظيمات (التركمانية) المسلحة الموالية لتركيا بريف حلب، عبر قصف مجهول استهدف ليل أمس السبت 27 شباط/ فبراير، مصافي النفط "الحرّاقات" الواقعة في محيط قرية "المزعلة" قرب الحدود السورية التركية بريف منطقة "جرابلس" شمال شرق حلب.

وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بأن طائرة مسيرة مجهولة الهوية، أطلقت عدة صواريخ على منطقة تجمع المصافي "الحراقات"، في محيط قرية "المزعلة"، قبل أن تغادر المنطقة.

ووفق ما نقلته المصادر، فإن الاستهداف أدى إلى وقوع عدة انفجارات ضخمة هزت "المزعلة" والقرى المجاورة لها، قبل أن تندلع النيران ضمن مسافات واسعة في محيط القرية، وسط تسجيل حالة استنفار قصوى من قبل المسلحين الموالين لتركيا، والذين سارعوا إلى فرض طوق أمني مشدد حول مكان الاستهداف.