بالرغم من قيصر... سوريا تكشف عن مخزون طحين الخبز يكفي لمدة عام كامل

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب جريدة "الوطن"، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أن سوريا تمتلك مخزونا من الطحين المخصص للخبز يكفي لمدة عام كامل.
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وحذر الوزير السوري أصحاب الأفران من أن أي فرن لا يعمل بشكل نظامي ويخدم المواطنين ويقدم خبزا جيدا سوف تسحب رخصته ويتم إغلاقه.
وأضاف البرازي "من يسرق مخصصات المواطنين من الدقيق التمويني كمن يسرق المال العام أو القطع الأجنبي من البنك المركزي وخزينة الدولة، وهذا لن نسكت عنه وسيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحقه".
وأشار البرازي إلى أن جميع المواد التموينية المدعومة ولاسيما السكر والرز متوفرة في صالات السورية للتجارة وهي تكفي الجميع.