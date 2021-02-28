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الجيش اللبنانى يعلن عن خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني عن خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة جنوب البلاد، لمسافة تصل إلى 425 مترا.

 

وقال الجيش اللبناني إنه بتاريخ 28 / 2 /2021 اعتبارا من الساعة 6:33 ولغاية الساعة 9:05 بحسب التوقيت المحلي للبلاد، تم تسجيل خرقين بحريين نفذهما زورقان تابعان للعدو الإسرائيلي في المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 425 مترا.

 

وأضاف الجيش اللبناني أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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