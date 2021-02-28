شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعتزم زيادة الاستقطاع من مبيعات النفط لاحتياطيات الأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة أنباء البحرين اليوم الأحد عن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني قوله إن الحكومة ستحيل تشريعا جديدا إلى البرلمان لزيادة الاستقطاع من مبيعات النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة بما يدعم الصندوق ويعزز من إيراداته.

على جانب آخر، بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك اليوم الأحد الوضع في اليمن والمنطقة مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، حيث أكد وزير الخارجية اليمنى، عمق العلاقات اليمنية-البحرينية وأهمية تفعيل العلاقات الثنائية وتنسيق مواقف البلدين ازاء التطورات السياسية على الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وثمن وزير الخارجية اليمني الموقف المبدئي لمملكة البحرين قيادة وشعبا في دعم الشرعية الدستورية لليمن ودعمها لجهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين المدعومة من إيران.

فيما أكد وزير خارجية البحرين، موقف البحرين الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووحدة وسلامه أراضيها ووقوفها المستمر الى جانب جهود استعادة الدولة وانهاء الانقلاب ودعم جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على سلامه الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية لليمن، مستنكرا بالوقت ذاته "تهديدات الملاحة البحرية من قبل الحوثيين خاصه في الحديدة.