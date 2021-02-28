شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: الأوامر واضحة جدا لجهة عدم استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، إن الأوامر واضحة جدا لجهة عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكد مصطفى الكاظمي، أهمية حماية المتظاهرين العراقيين والحق الدستوري بالتظاهر، متابعا: لن نقبل بقمع أي تظاهرة وسنحاسب كل من يعتدي على المتظاهرين.

وتابع رئيس وزراء العراق : أمرت بتشكيل لجنة تحقيق عليا في أحداث مدينة الناصرية.

وأمهل رئيس الوزراء العراقي لجنة التحقيق أسبوعا واحدا لكشف الحقائق.