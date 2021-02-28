شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحوثيون يفسرون الصمت الدولى كضوء أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام اليمنى، إن الحوثيين يفسرون الصمت الدولى كضوء أخضر لتصعيد هجماتهم وارتكاب المزيد من الانتهاكات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد، أن المئات من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران سقطوا في قبضة قوات الجيش اليمني والمقاومة خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.

وأوضح الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن من أسرى الميليشيا الحوثية الذين سقطوا في مأرب عشرات الأطفال الذين تم الدفع بهم في خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار.. مشيرا إلى أن أسرى الميليشيا كشفوا لقوات الجيش عن عمليات تجنيد بالقوة والإكراه تنفذها الميليشيا في مناطق سيطرتها، واقتيادها الأطفال من منازلهم إلى جبهات القتال.