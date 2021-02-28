شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. واطمأن سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال على صحة سمو ولي العهد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية. كما أكد سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال على دعم دولة قطر للمملكة، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة.

من جهته عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

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