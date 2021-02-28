شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تدشين خدمة التطعيم ضد كورونا داخل السيارة في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، تدشين خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها.

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح بحجز موعد عبر تطبيق صحتي لتلقي اللقاح بيسر وسهولة.

وكانت الوزارة أوضحت أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل إلى أكثر من 780 ألف شخص، حيث تشهد مراكز تلقي اللقاحات في جميع مناطق المملكة توسعا وازدياداً.

مستجدات كورونا في المملكة

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل (322) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (294) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (377383) حالة، توفي منهم (6494) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (368305) حالات.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2584) حالة، من بينها (481) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.