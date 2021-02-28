«البيئة» تبدأ الحملة السنوية لتحصين 15 مليون رأس من الأغنام والأبقار

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جدة - الخليج 365 -فريق التحرير: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء الحملة السنوية لتحصين الأبقار والأغنام ضد الحمى القلاعية. وتشمل الحملة 15 مليون رأس من الأغنام، و300 ألف رأس من الأبقار، في جميع مناطق المملكة وتستمر لمدة شهرين. وتستهدف الحملة المساهمة في: • رفع مناعة القطعان • تقليل فرص انتقال العدوى بالمرض بين القطعان ودعت وزارة البيئة جميع مربي الثروة الحيوانية للتعاون مع الفرق البيطرية التابعة لها لإنجاز المهام الموكلة لهم خلال الفترة المحددة.

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