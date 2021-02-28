بيانات رسمية: تطعيم 20 مليون شخص ضد كورونا في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، أن أكثر من 20 مليوناً في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مع تحقيق البلاد لمزيد من التقدم فيما يتعلق بطرحها أسرع برنامج تطعيم في أوروبا.



وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إن هذه النقطة التاريخية تمثل "إنجازاً وطنياً هائلاً"، وأشاد بالنظام الصحي في البلاد والعاملين والمتطوعين والقوات المسلحة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف: "أحث الجميع على أخذ التطعيم بمجرد دعوته لذلك، كل جرعة تمثل فارقاً في معركتنا مع كوفيد".

وعانت بريطانيا من أعلى حصيلة وفيات بسبب مرض "كوفيد-19" في أوروبا، نحو 122849 وفاة حالياً، وأثقل صدمة اقتصادية بين الدول الغنية الكبرى، بحسب البيانات الرسمية.

لكن وتيرة حملة التطعيم بها أثارت احتمال حدوث رفع تدريجي لإجراءات الإغلاق، التي تفرضها حالياً، من الآن وحتى نهاية يونيو/ حزيران.

وأظهرت بيانات رسمية تلقي ما إجماليه 20.09 مليون شخص في بريطانيا الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19"، بينما تلقى نحو 800 ألف الجرعة الثانية منه.

وقالت بريطانيا الأسبوع الماضي إن ما يزيد على شخص بين كل ثلاثة بالغين قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وسجلت بريطانيا أيضاً 6035 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و144 حالة وفاة.

وتعني أحدث الإحصاءات على مدى الأيام الـ7 الماضية أن هناك انخفاضاً في الإصابات الجديدة بنسبة 21.2%، مقارنة مع فترة الأيام السبع السابقة من 15-21 فبراير/شباط، كما انخفضت الوفيات بنسبة 33.5%.