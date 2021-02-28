فاوتشي يدعو الأمريكيين للتطعيم ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال أنتوني فاوتشي، كبير المسؤولين المعنيين بالأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الأحد، إنه لا يمانع تلقي تطعيم "جونسون آند جونسون"



وشجع فاوتشي الأمريكيين على قبول أي من اللقاحات الثلاثة التي نالت موافقة السلطات، وفقاً لوكالة "روتيرز".

وأضاف في حديث لبرنامج "ميت ذا بريس" الذي تعرضه شبكة "إن.بي.سي": "ثلاثتها جيدة جداً حقاً، وينبغي على الناس تلقي الأكثر توفراً منها أمامهم".

وتابع: "إذا ذهبت إلى مكان ووجدت جيه آند جيه (جونسون آند جونسون)، وكان هو المتاح وقتها، كنت لآخذه".

وكانت الحكومة الأمريكية قد وافقت، السبت، على استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" للوقاية من كورونا والذي يتطلب جرعة واحدة ليصبح ثالث لقاح تتيحه البلاد بعد لقاحي "فايزر-بيونتيك" و"موديرنا"، وكلاهما يتطلب تلقي جرعتين.