أول تعليق رسمي عراقي على السجال بين سفيري أنقرة وطهران

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لقناة "العراقية" شبه الرسمية، بحسب "بغداد اليوم".

وقال الصحاف إن السيادة العراقية شأن داخلي عراقي ولا حاجة لأي صوت خارجي بالدفاع عنه.

© REUTERS / Presidential Press Office

وأضاف أن "العراق ليس بحاجة لصوت أو جماعة في التكريس للدفاع عن سيادته".

وتابع "اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول تحدد مبدئين لرؤساء البعثات في الدولة المضيفة وهي أن يراعوا العلاقات الثنائية وألا يتدخلوا بشؤونها".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير التركي في إيران، وسط توترات دبلوماسية بين الجانبين.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحات من الجانب الإيراني عن العملية العسكرية التركية في العراق، وأخرى تركية حول وجود حزب العمال الكردستاني في إيران.

وبعد وقت قصير من استدعاء أنقرة سفير طهران لديها، قامت الخارجية الإيراني بإجراء مماثل، واستدعت السفير التركي لديها.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إنه تم استدعاء سفير أنقرة لدى طهران "احتجاجا على تصريحات وزير الداخلية التركي الغير مقبولة حول وجود عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي الإيرانية"، مضيفة أنه "تم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية".

كما أشار البيان إلى أن تصريحات السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، حول إيران وسياساتها في المنطقة، "غير مقبولة وغير مبررة"، في أعقاب إشارته إلى أن سفير إيران لدى العراق إيرج مسجدي، هو "آخر شخص يمكن أن يعطي دروسا لتركيا في احترام الحدود العراقية".

يذكر أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الإيراني لدى أنقرة، اليوم الأحد وذلك على خلفية أزمة سببتها تصريحات سفير طهران لدى العراق إيرج مسجدي حول "انتهاكات" تركية لسيادة العراق، على خلفية العمليات العسكرية التي تجريها القوات التركية شمالي العراق ضد قوات حزب العمال الكردستاني.

وقال مسجدي، قال في مقابلة مع شبكة "رووداو" العراقية نشرت أمس، "نرفض التدخل العسكري في العراق، وينبغي على القوات التركية ألا تشكل تهديدا أو أن تنتهك الأراضي العراقية"، متسائلا "ما شأن تركيا في (قضاء) سنجار؟".