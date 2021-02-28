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انطلاق تمرين "التنين" السعودي الأمريكي المشترك... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "سبوتنيك" إن التمرين الذي يحمل اسم "التنين"، يهدف إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والهجوم الجوي المضاد وقمع الدفاعات الجوية للعدو.

ويأتي الإعلان عن التدريب الجديد في ظل توتر شاب العلاقات بين الرياض وواشنطن على خلفية نشر الأخيرة تقريرا استخباريا يرجح أن يكون ولي عهد الأمير وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال عام 2018.

ولاحقا، ردت السعودية، على تقرير الاستخبارات الأمريكية، والذي تم تقديمه مساء أمس الجمعة إلى الكونغرس بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا".

وأمس السبت، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته ستصدر يوم الإثنين، بيانا بشأن خطوات بلاده القادمة مع المملكة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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