انطلاق تمرين "التنين" السعودي الأمريكي المشترك... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "سبوتنيك" إن التمرين الذي يحمل اسم "التنين"، يهدف إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والهجوم الجوي المضاد وقمع الدفاعات الجوية للعدو.

ويأتي الإعلان عن التدريب الجديد في ظل توتر شاب العلاقات بين الرياض وواشنطن على خلفية نشر الأخيرة تقريرا استخباريا يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

ولاحقا، ردت السعودية، على تقرير الاستخبارات الأمريكية، والذي تم تقديمه مساء أمس الجمعة إلى الكونغرس بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا".

وأمس السبت، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته ستصدر يوم الإثنين، بيانا بشأن خطوات بلاده القادمة مع المملكة.