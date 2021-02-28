السعودية تكشف عدد جرعات اللقاح المعطاة حتى اليوم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي إنه على متلقي لقاح كورونا المستجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بحسب موقع "عاجل".

© REUTERS / POOL

وشدد محمد العبدالعالي على أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا يجب أن تكون من نفس نوع الجرعة الأولى.

وأشار العبد العالي إلى أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، داعيا جميع المواطنين للتسجيل لأخذ اللقاحات لكونها السلاح الأقوى في مواجهة الجائحة.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن مؤشرات الجائحة في المملكة لا تزال متذبذبة.

و​أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس الماضي، عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وكانت وزارة الصحة السعودية دعت جميع السعوديين والمقيمين للتسجيل على تطبيق "صحتي" من أجل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة على مجانية الحصول على اللقاح لكل السعوديين والمقيمين بناء على توجيهات القيادة العليا للدولة.