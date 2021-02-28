البحرين.. تشريع جديد لزيادة الاستقطاع من مبيعات النفط لصالح "الأجيال القادمة"

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار الوزير اليوم الأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، إلى أن التشريع الجديد "يعتبر أحد الأدوات المهمة التي ستسهم في وضع الصندوق في موضعه المناسب لتغطية المصروفات التي تم سحبها من الصندوق دعما للميزانية العامة ضمن اطار الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا ".

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وفي يوليو/ تموز الماضي، وافقت مملكة البحرين على استقطاع 450 مليون دولار من حساب "احتياطي الأجيال" لدعم ميزانية الدولة.

وأضاف وزير المالية البحريني أن "العمل قائم على تقديم هذا التشريع خلال الأشهر القليلة القادمة"، مشيرا إلى أن "القانون الحالي يفرض اقتطاع مبلغ دولار في حال زيادة سعر البرميل الواحد عن 40 دولار"ز

وتأسس صندوق احتياطي الأجيال القادمة في البحرين بهدف الادخار للأجيال القادمة، عن طريق استثمار جزء من عائدات النفط خارج البلاد.