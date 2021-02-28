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شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تعلن إطلاق «هوية مقيم الرقمية» عبر أبشر.. مميزات عديدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، “هوية مقيم الرقمية” على تطبيق أبشر أفراد، مؤكدة أنها تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها حال عدم وجود أصل الهوية.
وأوضحت «الجوازات»، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن النسخة الإلكترونية من «هوية مقيم» تسهل عملية التحقق من هوية حامليها حال عدم توافر الأصل، كما تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير «كيو أر كود»، إضافة إلى أنه يمكن تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها، دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.
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